حاكم روستوف يتحدث عن الوضع الأمني في المقاطعة بعد دعوة مؤسس فاغنر للعصيان المسلح

أكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن وكالات إنفاذ القانون تبذل كل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة.

وكتب غولوبيف على قناته في تيليغرام: "الوضع الحالي يتطلب أقصى تركيز لجميع القوات للحفاظ على النظام. تقوم وكالات إنفاذ القانون بكل ما هو ضروري لضمان سلامة سكان المقاطعة".

وطلب الحاكم من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنزل دون ضرورة قصوى.

وفي وقت سابق، أفادت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في المقاطعة، بأن المعلومات المنشورة في الشبكات الاجتماعية حول فرض حظر تجوال في مقاطعة روستوف غير صحيحة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: RT