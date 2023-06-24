آخر التطورات عقب تصريحات مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين

زعم مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع نفيا قاطعا.

وإليكم آخر التطورات على إثر تصريحات وتهديدات مؤسس "فاغنر":

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ردود أفعال وإجراءات الأجهزة الأمنية والجيش

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أول ردود الفعل الدولية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.

المصدر: RT+وكالات