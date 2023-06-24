آخر التطورات عقب تصريحات مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين
Sputnik ELENA KOPYLOVA
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زعم مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع نفيا قاطعا.
وإليكم آخر التطورات على إثر تصريحات وتهديدات مؤسس "فاغنر":
- الدفاع الروسية: لا صحة للادعاءات المنسوبة لبريغوجين على مواقع التواصل
- فتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي قضية جنائية ضد بريغوجين تحت المادة الخاصة بـ "الدعوة إلى تمرد مسلح". وطالبت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوقف الأعمال المخالفة للقانون فورا.
- أكدت النيابة العامة أن فتح القضية مبرر وله أساس قانوني، مضيفة أنها ستعطي تقييما قانونيا لأعمال بريغوجين في وقت لاحق.
- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المدعي العام إيغور كراسنوف أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على فتح القضية الجنائية على إثر "محاولة تنظيم تمرد مسلح".
ردود أفعال وإجراءات الأجهزة الأمنية والجيش
- دعا جهاز الأمن الفدرالي الروسي عناصر جماعة "فاغنر" لاتخاذ إجراءات لإلقاء القبض على بريغوجين وعدم الامتثال لأوامره.
- وأصدرت وزارة الدفاع بيانا، جاء فيه أن "القوات الأوكرانية استفادت من استفزاز بريغوجين وتستعد للهجوم" على محور أرتيوموفسك (باخموت).
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- تم نشر نقاط تفتيش عسكرية بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا، وتسيير دوريات للشرطة بوسط المدينة.
أول ردود الفعل الدولية
- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.
المصدر: RT+وكالات