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طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم قرية في بيلغورود (صور)

أخبار روسيا

طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم قرية في بيلغورود (صور)
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استهدفت طائرات بدون طيار، قرية نوفوبتروفكا في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية، بثلاث عبوات ناسفة، حسبما أفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف صباح اليوم الأحد.

وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "في قرية نوفوبتروفكا بمنطقة فالويكي، ألقت طائرة بدون طيار ثلاث عبوات ناسفة.. وألحقت أضرارا بسيارة تجر مقطورتها وجرار".

وأكد الحاكم عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

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وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها على المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود في الأسابيع الأخيرة مستهدفة قراها وبلداتها بالمدفعية والصواريخ والمسيرات، كما نفذت قوات أوكرانية عدة محاولات للتوغل في أراضي المقاطعة.

المصدر: RT

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