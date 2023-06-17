شويغو يتفقد مؤسسات دفاعية في أومسك (فيديو)

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سير العمل بتنفيذ طلبية الدولة الدفاعية في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت: "أكد وزير الدفاع الروسي لإدارة المؤسسة ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ طلبية الدولة الخاصة بالدفاع، ووضع مهمة المضي قدما في تعزيز القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، من أجل تلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".

إقرأ المزيد

وأولى شويغو اهتماما خاصا لتحسين حماية الأطقم والمدرعات أثناء تجهيزها للإرسال إلى منطقة العمليات الخاصة.

كما تحقق شويغو، خلال تفقده مخازن أسلحة وعتاد وقواعد احتياط متمركزة في المنطقة، من سير العمل على تجهيز المعدات والأسلحة لإرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية