بوتين يهنئ أهالي سيفاستوبول بالذكرى الـ240 لتأسيس مدينتهم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سكان سيفاستوبول في الذكرى السنوية الـ240 لتأسيس المدينة، واصفا قرارهم بالعودة إلى روسيا في العام 2014 بالتاريخي.

وقال بوتين في برقية تهنئة نشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الخميس: "أصبح يوم 16 مارس 2014 معلما تاريخيا للمدينة، عندما أظهر سكان سيفاستوبول، جنبا إلى جنب مع سكان القرم، إرادة واضحة للبقاء مع روسيا إلى الأبد."

وأضاف مخاطبا سكان سيفاستوبول: "واليوم تدافعون بحزم عن اختياركم، وتظهرون ضبط النفس والتصميم في ذلك. وأبناء أرضكم من جنود وضباط يقاتلون ببطولة كورثة فاضلين لآبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم".

وشدد بوتين على المصير البطولي لسيفاستوبول التي "تفتخر بحق بتاريخها الغني وتقاليدها العسكرية والعمالية والثقافية والروحية الرائعة"، لافتا إلى أن سيفاستوبول "كانت لعقود من الزمان قاعدة أمامية أمينة للدولة على البحر الأسود".

المصدر: موقع الكرملين الإلكتروني