سالدو: عدد القتلى في مقاطعة خيرسون بسبب الفيضان ارتفع إلى 18

قال القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن عدد ضحايا غمر المراكز السكنية في المقاطعة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني، ارتفع إلى 18 شخصا.

وأضاف سالدو، أنه منذ بداية عملية الإنقاذ، تم إجلاء أكثر من 7.5 ألف شخص من منطقة الفيضانات، بينهم 461 طفلا و 146 شخصا من محدودي الحركة. ومن بين كل هؤلاء تم خلال اليوم الماضي إخلاء 277 شخصا.

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ووفقا له، تم وضع 1764 شخصا تم إجلاؤهم في مراكز إيواء مؤقتة في ميناء جيليزني وفي سكادوفسك وتشابلنكا، وتم نقل 93 مصابا إلى المؤسسات الطبية.

وأشار سالدو إلى أنه تم في الوقت الحالي، تطعيم 627 شخصا تم إجلاؤهم من المناطق التي غمرتها السيول، وذلك ضد الأمراض الخطيرة.

ومن جانبه قال أندريه ألكسينكو رئيس حكومة المقاطعة، إنه تم فتح 11 نقطة تطعيم في المنطقة، وإن السلطات تسعى جاهدة لتسريع هذه العملية.

وتابع القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون، أن مستوى المياه في المراكز السكنية التي غمرتها الفيضانات، مستمر في الانحسار.

المصدر: تاس