بوتين يكرم بطلة فيلم "تحدي" بمناسبة "يوم روسيا" ويمنحها ميدالية "أبطال العمل" (فيديو)

كرم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد "يوم روسيا"، الممثلة، يوليا بيريسيلد، بطلة فيلم "تحدي"، أول عمل سنيمائي يتم تصويره في الفضاء.

وفي تصريح لها خلال مراسم التكريم قالت يوليا بيريسيلد "لن أسمح لنفسي بمجادلة (العالم السوفيتي مصمم الصواريخ وأنظمة الفضاء سيرغي بافلوفيتش) كوروليوف العظيم بأن الفضاء ليس للنساء. لكن النساء خُلقن ببساطة للفضاء، لقد تحققت من ذلك".

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 1962، بدأ التحضير لإشراك المرأة السوفياتية في رحلات الفضاء وكان هناك الآلاف من الراغبات، لكن تم اختيار 5 فتيات فقط من بينهن. ومن بين الفتيات الخمس اللواتي تم اختيارهن، طارت واحدة فقط إلى الفضاء، وهي، فالنتينا تيريشكوفا، وباتت أول امرأة رائدة فضاء في العالم.

لكن كوروليوف أب الصناعات الفضائية في الاتحاد السوفيتي لم يكن راضيا قبل ذلك حيث صرح في إحدى المرات أنه يعارض رحلات النساء إلى الفضاء، وكان يرى أنه هذه المهمة صعبة للغاية وخطيرة بالنسبة للجنس اللطيف.

وبعد أكثر من 60 عاما، من تغلب الاتحاد السوفيتي على الولايات المتحدة بإطلاقه أول قمر صناعي في تاريخ البشرية، تفوقت موسكو هذه السنة على هوليوود بفيلم "التحدي"، كأول فيلم يتم تصويره في الفضاء، ليصبح تحديا سنيمائيا غير مسبوق.

المصدر: RT