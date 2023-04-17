بطلة "التحدي" تكشف تفاصيل اختيارها لأول فيلم صور في الفضاء (فيديو)

كشفت الممثلة الروسية، يوليا بيريسيلد عن بعض التفاصيل والأمور التي واجهتها إثناء عملية اختيارها لفيلم "التحدي" الشهير الذي صوّر في المحطة الفضائية الدولية.

وخلال لقاء صحفي حول الموضوع قالت الفنانة: "لم أشهد خلال حياتي المهنية اختبارات قبول مثل الاختبارات التي خضعت لها لأنضم لفيلم التحدي، لقد خضعت للكثير من الفحوصات الطبية الدقيقة أثناء عملية القبول".

وأضافت "نهاية مايو العام الماضي أعطوني كمية كبيرة من الوثائق والمواد النظرية لدراستها، وهكذا بدأت الاستعدادات للذهاب إلى المحطة، قضيت شهر يونيو بأكمله في دراسة المعلومات النظرية، وفي الفترة ما بين 24 مايو و18 سبتمبر 2022 ذهب فريق عمل الفيلم إلى قاعدة بايكونور الفضائية أيضا لدراسة الوثائق المتعلقة بالمركبة الفضائية التي ستقل طاقم الفيلم.. لقد خضعنا لتدريبات البقاء على قيد الحياة، وتدريبات على الحركة في وضع انعدام لجاذبية، وتلقينا تدريبات داخل المركبة الفضائية أيضا، بعض التدريبات كانت خطرة بالفعل".

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و"التحدي" هو فيلم سينمائي روسي تم تصويره في المحطة الفضائية الدولية، يروي قصة طبيبة اضطرت إلى الذهاب إلى المحطة لتعالج رائد فضاء أصيب بمرض خطير، وأقيم العرض الأول للفيلم في 12 أبريل الجاري، اليوم المصادف لعيد رواد الفضاء في روسيا.

المصدر: وكالات روسية