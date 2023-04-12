بيسكوف: فيلم "التحدي" اختراق فني كبير

أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن إعجابه بفيلم "التحدي" الروسي، الذي تم تصويره في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه فيلم جيد جدا. هذا اختراق"، مضيفا أن "الجزء الفضائي هو مذهل بالفعل. ومهارات التمثيل لرواد فضائنا أصبحت اكتشافا بالنسبة لي".

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وحضر بيسكوف العرض الأول للفيلم مع ابنته يليزافيتا.

يذكر أن فيلم "التحدي" من إخراج الروسي كليم شيبينكو أصبح أول فيلم سينمائي تمتصوير جزء منه في الفضاء الكوني، وتحديدا على متن المحطة الفضائية الدولية، بمشارك رواد الفضاء الروس.

وتم العرض الأول للفيلم في 12 أبريل، اليوم المصادف لعيد رواد الفضاء في روسيا، الذي يحتفل به في ذكرى الرحلة الفضائية الأولى في تاريخ البشرية التي نفذها رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين عام 1961.

المصدر: نوفوستي