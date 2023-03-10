"التحدي".. الإعلان عن موعد العرض الأول لأول فيلم سينمائي صور في المحطة الفضائية الدولية

قال منتجو فيلم "التحدي" السينمائي الذي صورت أحداثه في المحطة الفضائية الدولية ومن إخراج الروسي كليم شيبينكو إنه يعرض في دور السينما الروسية بدءا من 20 أبريل المقبل.

ونشر منتجو "التحدي" الفضائي على شبكة الإنترنت مقاطع فيديو دعائية أظهرت أهم مشاهد الفيلم.

وحسب سيناريو الفيلم فإن جرّاحة مدنية كانت تتهيأ على مدار شهر واحد لتحقيق رحلة فضائية بغية إنقاذ حياة رائد فضاء روسي أصابه مرض خطير.

وكان "التحدي" أول فيلم سينمائي تم تصويره في الفضاء، وبالتحديد على متن المحطة الفضائية الدولية المحلقة على ارتفاع 400 كلم فوق سطح الأرض. وشارك في تصوير الفيلم كذلك رائد الفضاء المحترف، أوليغ نوفيتسكي الذي قال إن المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد ساعداه على اتقان فن التمثيل السينمائي.

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فيما أعلن رائد الفضاء الآخر، بيوتر دوبوف أن العمل على تصوير الفيلم لم يؤثر سلبا على تجارب علمية تجرى على متن المحطة.

وتتضمن بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية يوليا بيريسيلد، فلاديمير ماشكوف، ألكسندر بالويف وغيرهم.

وحظي فيلم "التحدي" بإشادات من صناع السينما، إذا وصف المخرج الأمريكي برات راتنير، الفيلم الروسي بأنه فريد من نوعه. وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن روسيا تقدمت على الولايات المتحدة في السباق الفضائي السينمائي، مع العلم أن المخرج الأمريكي دوغ لايمن، ونجم هوليوود توم كروز، كانا قد أعلنا في وقت سابق عن خططهما لتصوير فيلم سينمائي أمريكي في الفضاء، لكن مشروعهما لا يزال يراوح في مكانه.

المصدر: تاس