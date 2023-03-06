فيلم "الصالح" العسكري الروسي يعرض في إسرائيل

سيبدأ عرض فيلم "الصالح" العسكري الدرامي من إخراج الروسي سيرغي أورسولياك في دور السينما الإسرائيلية بدءا من 13 أبريل المقبل.

وستتاح للإسرائيليين فرصة مشاهدة هذا الفيلم المترجم إلى العبرية ترجمة خطية. أعلن ذلك ناطق باسم الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون (في غي تي إر كا). وقد تولت شركة "كينو راي" الروسية مهمة الترويج لهذا الفيلم حتى في دور السينما الإسرائيلية التي نادرا ما تعرض أفلاما روسية.

ويعتمد الفيلم على حقائق تعود إلى الحرب الوطنية العظمى حيث تمكّن ضابط الجيش الأحمر، نيقولاي كيسيليوف، عام 1942 من أنقاذ ما يزيد عن 200 يهودي ونقلهم من أراضي بيلوروسيا المحتلة من قبل النازيين إلى منطقة ما وراء خط الجبهة في روسيا.

وقد منحت إسرائيل نيقولاي كيسيليوف لقب "صالح شعوب العالم" لقاء تحقيقه لتلك المأثرة البطولية.

وتتضمن بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية ألكسندر ياتسينكو الذي قام بأداء الدور الرئيسي في الفيلم، سيرغي ماكوفيتسكي، فيودور دوبرونرافوف، قسطنطين خابينسكي وغيرهم. وتم تصوير الفيلم في كل من جمهورية بيلاروس وإسرائيل.

يذكر أن "الصالح" عبارة عن مشروع مشترك ساهمت فيه شركتا "سنترال بارتنير شيب" و"وايت ميديا" الروسيتان وورشة "تري تي" التابعة للمخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف ومؤسسة السينما الروسية.

وبدأ عرض الفيلم في روسيا منذ 16 فبراير الماضي حيث شاهده 1.4 مليون شخص.

المصدر: تاس