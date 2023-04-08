رواد الفضاء الروس في انتظار وصول فيلم "التحدي" لمشاهدته على متن المحطة

يبدأ في روسيا في 20 أبريل الجاري عرض فيلم "التحدي" السينمائي الذي تم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية.

وينتظر رواد الفضاء الروس بفارغ الصبر وصول هذا الفيلم إلى المحطة الفضائية الدولية حيث ينوون مشاهدته.

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صرح بذلك الأربعاء 6 أبريل رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين، الذي عقد مؤتمرا صحافيا مع طاقم المحطة الفضائية. وقال:" أولا، ننتظر وصول هذا الفيلم إلى المحطة، ثانيا، شارك في تصويره زملاؤنا الرواد بيوتر دوبوف وأنطون شباكليروف وأوليغ نوفيتسكي ونريد مشاهدة أدائهم في التمثيل.

وقال رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبييف، في المؤتمر الصحفي إنه أحب منذ طفولته فيلم "موسكو - كاسيوبييا" الفضائي الخيالي، وصار بعد مشاهدته يفكّر في الانضمام إلى رواد الفضاء. كما أعجبه فيلم "وقت الأوائل" الروسي بسبب واقعيته.

يذكر أن "التحدي" هو أول فيلم سينمائي تم تصويره في الفضاء. ومن أجل إخراجه انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 5 أكتوبر عام 2021 مركبة "سويوز – إم إس – 19" مع الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو. وبعد عودتهما إلى الأرض في 17 أكتوبر استمرا في تصوير الفيلم على الأرض ليبدأ عرضه في دور السينما الروسية يوم 20 أبريل الجاري.

المصدر: تاس