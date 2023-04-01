إدانة مساعد مخرج فيلم "راست" في قضية مقتل المصورة هاتشينز

قضت محكمة أمريكية بحبس ديف هولز، المساعد الأول لمخرج فيلم "راست"، في حادث مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص بأحد مواقع التصوير في عام 2021.

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ووافقت القاضية ماري مارلو سومر في ولاية نيو مكسيكو، أمس الجمعة، على اتفاق أبرمه هولز، الذي كان مسؤولا عن موقع التصوير وقت الحادث، مع المدعين فيما يتعلق بتهمة الإهمال في استخدام سلاح قاتل أودى بحياة هاتشينز في أثناء تصوير الفيلم.

ويمثل قرار الإدانة خطوة إلى الأمام بالنسبة للمدعين العامين بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية منذ أن وجهوا اتهامات في يناير بحق الممثل أليك بالدوين وآخرين ممن تعاملوا مع السلاح المستخدم في قتل هاتشينز.

وحكمت القاضية على هولز بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب وضعه تحت المراقبة غير المشروطة.

وشمل قرار المحكمة أيضا تغريمه 500 دولار إلى جانب مشاركته في الخدمة المجتمعية لمدة 24 ساعة، وحضور جلسة تعليمية حول‭ ‬التعامل الآمن مع الأسلحة النارية.

ولقيت هاتشينز حتفها عندما أطلق الممثل بالدوين النار عليها من مسدس في أثناء التحضير لتصوير أحد مقاطع الفيلم.

وقال المدعون إن هولز، بصفته مساعدا أول للمخرج، كان مسؤولا عن تفقد الأسلحة النارية وإجراءات السلامة في مواقع التصوير في الفيلم.

المصدر: رويترز