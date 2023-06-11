برنامج "الجيل الجديد" بقرار من بوتين.. رحلات دراسية قصيرة إلى روسيا للشباب الأجنبي

تشرف الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين بالخارج والتعاون الإنساني الدولي على تنفيذ برنامج "الجيل الجديد" تطبيقا لمرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

أصدر الرئيس الروسي في هذا الإطار مرسوما في 19 أكتوبر 2011، "بشأن التأكيد على مفهوم برامج الرحلات الدراسية القصيرة إلى روسيا لممثلي الدوائر الاجتماعية والشباب والسياسيين والأعمال والدوائر العلمية في الدول الأجنبية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير وتعميق العلاقات الاجتماعية والتجارية والعلمية بين روسيا والدول الأجنبية ولتعزيز التصور الموضوعي في العالم للتحولات التي تحدث في المجتمع الروسي، وتوسيع دائرة الأجانب من الشباب النشط المتعاطين بإيجابية مع روسيا وإشراكهم في تعزيز الشراكة بين روسيا الاتحادية والدول التي يمثلونها.

ويمكن للمشاركين في البرنامج أن يصبحوا قادة صغار السن بعمر يتراوح من 25 إلى 35 عاما ممن لا يحملون الجنسية الروسية ولم يشاركوا في البرنامج من قبل.

ويتم استقطاب المرشحين من قبل المراكز الروسية للعلوم والثقافة، وكذلك المنظمات الشريكة.

ومنذ عام 2011، شارك أكثر من 8400 مواطن أجنبي من 137 دولة في برنامج "الجيل الجديد"، وزاروا أيضا أكثر من 35 موقعا في روسيا.

أيضا، في إطار المشاركة في برنامج "الجيل الجديد"، يتم إيلاء اهتمام خاص للتفاعل ما بعد البرنامج، والذي يتم بفضل الجهود المبذولة من قبل ممثلي "روسوترودنيشستفو" في الخارج والمنظمات الشريكة والمناطق وكذلك خريجي البرنامج الجدد.

تجدر الإشارة إلى أن قناة "RT" القسم العربي بالتعاون مع "روسوترودنيشستفو" فتحت باب تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج تدريب مجاني للصحفيين المصريين الشباب.

وتنظم قناة RT العربية هذه الفعالية بالتعاون مع "روسوترودنيشستفو".

المصدر: RT