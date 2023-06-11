قناة "RT" العربية تطلق برنامج تدريب مجانيا للصحفيين المصريين الشباب

تفتح قناة "RT" القسم العربي بالتعاون مع "روسوترودنيشستفو" باب تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج تدريب مجاني للصحفيين المصريين الشباب.

وتنظم قناة RT العربية هذه الفعالية بالتعاون مع "روسوترودنيشستفو" (الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي).

ويتزامن وقت التدريب مع الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر التي يحتفى بها في 24 أغسطس 2023.

وتتم دعوة الصحفيين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما والذين يرغبون في زيارة موسكو والمشاركة في برنامج التدريب وتبادل الخبرات على قناة RT العربية في المجالات التالية:

إنتاج المحتوى الإخباري والترويج له، وإنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج، والبحث عن الأخبار، وتدقيق الحقائق، والعمل في مناطق النزاع المسلح.

ويتحمل المنظمون نفقات التذاكر والإقامة في موسكو.

سيتم تنفيذ التدريب كجزء من برنامج "روسوترودنيشستفو" المسمى "نوفايا بوكولينيا" (الجيل الجديد)، والذي يهدف إلى جذب المتخصصين الأجانب الشباب للتعاون مع روسيا وتبادل الخبرات بين الدول.

يتم برنامج الجيل الجديد بواسطة "روسوترودنيشستفو" تطبيقا لمرسوم الرئيس الروسي الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2011 رقم 1394 "بشأن التأكيد على مفهوم برامج الرحلات الدراسية القصيرة إلى روسيا لممثلي الدوائر الاجتماعية والشباب والسياسيين والأعمال والدوائر العلمية في الدول الأجنبية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير وتعميق العلاقات الاجتماعية والتجارية والعلمية بين روسيا والدول الأجنبية ولتعزيز التصور الموضوعي في العالم للتحولات التي تحدث في المجتمع الروسي.

كذلك يهدف إلى توسيع دائرة الأجانب من الشباب النشط المتعاطين بإيجابية مع روسيا وإشراكهم في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الروسي والدول التي يمثلونها.

ولتقديم الطلب يرجى تعبئة النموذج عبر الرابط التالي: https://arabic.rt.com/rt_course/.

المصدر: RT