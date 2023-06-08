جمعية الشركات السياحية الروسية تنذر السياح الروس بشأن الصعوبات أثناء الرحلات في مصر

أشارت جمعية الشركات السياحية الروسية إلى أن السياح الروس سيواجهون بعض الصعوبات جراء قرار السلطات المصرية وقف السداد النقدي بالكامل لشراء التذاكر في عدد من المتاحف والأماكن الأثرية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، يوم الأربعاء، أن الصعوبات ستواجه السياح الذين يقومون برحلات فردية غير منظمة، حيث سيكون من الممكن شراء التذاكر بالبطاقات الالكترونية المصرفية فقط.

ولفتت إلى أن بطاقات "مير" و"فيزا" و"ماستركارد" التي أصدرتها المصارف الروسية لا تعمل في مصر، وسيكون من الممكن شراء التذاكر فقط ببطاقات المصارف الأجنبية.

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ولكن للسياح الذين يقومون برحلات جماعية منظمة، لن يتغير أي شيء على الأرجح، إذ أن سعر التذكرة مضاف إلى سعر الرحلة أصلا في معظم الحالات.

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد قررت في أوائل الشهر الجاري الانتقال إلى نظام الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، والتخلي عن السداد النقدي في العديد من المتاحف والأماكن التاريخية التي يزورها السياح، بما فيها أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشامل.

المصدر: نوفوستي