صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن أوكرانيا هاجمت الكرملين بطائرات مسيرة يوم 3 مايو بدون التنسيق مع الدول الغربية.

وقال غالوزين في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، نشر يوم السبت: "في 3 مايو شهدنا عملا إرهابيا جديدا، نفذه نظام كييف. وفي الواقع كانت هذه محاولة اغتيال الرئيس الروسي. إضافة إلى ذلك يعتبر الكرملين في موسكو موقعا للإرث الثقافي على قائمة "اليونسكو".

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وأضاف أن "نظام كييف أظهر مرة أخرى من خلال أعماله أن الأعراف القانونية الدولية أو الإنسانية العامة أو الأخلاقية لا تعني أي شيء بالنسبة له. وكما نفهم، لم يتم تنسيق تلك الخطوات لسلطات كييف مع رعاتها الغربيين الذين خافوا من التصعيد المحتمل للنزاع".

وتابع: "ولكن لم يدن أي واحد منهم هذا العمل التخريبي علنا. وصمت الأجهزة الدولية المختصة عنه".

وأشار إلى أن الصين "دانت عمليا الهجوم الإرهابي لنظام زيلينسكي على الكرملين"، مضيفا أن "هناك العديد ممن يخشون الحديث علنا عن موقف متناقض مع المواقف الغربية، ولكن في الاتصالات غير العلنية يشيرون إلى أنهم شعروا بالصدمة إزاء جريمة كييف غير المسؤولة والخطيرة هذه".

المصدر: تاس