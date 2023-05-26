بوتين: ناقشت مع لافروف تفعيل نظام الإعفاء من التأشيرة للعديد من الدول والفئات

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إمكانيات تفعيل العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة وذلك مع العديد من الدول.

جاء تصريح بوتين ردا على اقتراح خلال اجتماع عقده مع أعضاء منظمة "أعمال روسيا"، بتقديم تأشيرات دخول متعددة للمستثمرين الأجانب من الدول الصديقة لمدة ثلاث سنوات، وتبسيط إقامتهم في روسيا.

وقال بوتين: "صدقوا أو لا تصدقوا، قبل يومين فقط تحدثت مع وزير الخارجية حول هذا الموضوع.. حول مسألة تطبيق نظام بدون التأشيرة مع مناطق عديدة مختلفة من العالم، وربما حتى، تطبيق هذا النظام لفئات معينة".

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وجرى خلال الاجتماع تناول المقترح الخاص بإصدار فئة جديدة من تأشيرات الدخول المتعددة الاتجاهات للمستثمرين الأجانب، فضلا عن تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات وتصاريح العمل للعديد من الفئات.

وتناول بوتين كل على حدة مقترح تبسيط الإجراءات للأخصائيين المؤهلين تأهيلا عاليا، وتقليل إجراءات الفحوصات الطبية، وتقليل وقت إصدار التأشيرات. المصدر: نوفوستي