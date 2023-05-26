رد فعل بوتين على رنين هاتف مفاجئ خلال اجتماع رسمي (فيديو)

قاطع رنين الهاتف، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء منظمة "أعمال روسيا"، تصريح وزير الصحة ميخائيل موراشكو، الذي كان يعلق على كلمة أحد المشاركين.

وعلق بوتين، على رنين الهاتف غير المتوقع قائلا: "موسكو، الكرملين"، وأضاف الرئيس مبتسما "لكننا لن نجيب على هذه المكالمة".

وأشار بوتين، إلى أنه أخذ استراحة من الاجتماع مع رجال الأعمال، لإجراء محادثات هاتفية مجدولة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ولم يتم الإعلان عن هوية المتصل الغير متوقع. وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس، دميتري بيسكوف، عن محادثة هاتفية دولية واحدة فقط مع الرئيس الروسي.

المصدر: تاس