بوتين يهنئ العاملين الروس في المحطات القطبية بعيدهم المهني

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، العاملين الروس في المحطات القطبية بعيدهم المهني الذي يصادف اليوم 21 مايو.

وأشار بوتين، في تهنئته التي نشرت على موقع الكرملين في الإنترنت، إلى أن العاملين القطبيين الروس يتمتعون بكفاءة عالية وموهبة إبداعية رفيعة، وبفضل عمل أجيال عديدة منهم، تم وضع أساس موثوق لحل مشاكل التنمية الاستراتيجية.

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وجاء في التهنئة: "ظهر هذا العيد قبل 10 سنوات كدليل على الاحترام العميق للعمل المتفاني من جانب مواطنينا الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن الأم في أصعب الظروف في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. بفضل الكفاءة العالية والموهبة الإبداعية لأجيال عديدة من العلماء والبحارة والطيارين والبنائين والجيولوجيين وممثلي المهن الأخرى، تم وضع طرق بحرية وجوية جديدة واكتشاف ثروات باطنية وإجراء أبحاث عملية أساسية. وتم إنشاء قاعدة لحل مشاكل التنمية الاستراتيجية".

في 21 مايو ، تحتفل روسيا بيوم العاملين القطبيين. تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2013. وتم طرح مبادرة تأسيس هذا العيد المهني، في ديسمبر 2012 من قبل بعض أعضاء مجلس الاتحاد، ولا سيما السناتور أرتور تشيلينجاروف المبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الدولي في القطب الشمالي.

المصدر: نوفوستي