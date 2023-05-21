أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلم غواصات نووية وفرقاطات وطرادات جديدة

أكد قائد القوات البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، أن السفن والغواصات والطائرات التي اختبرها أسطول المحيط الهادئ مؤخرا أثبتت فعاليتها، وأن طواقمها أثبتت مهارة عالية في التدرب عليها.

وتحتفل القوات البحرية الروسية بتاريخ 21 مايو من كل عام، بيوم "تأسيس أسطول المحيط الهادئ"، إذ أنه في 21 مايو 1731، أنشأ مجلس الشيوخ الروسي أول وحدة بحرية روسية دائمة في الشرق الأقصى بميناء أوخوتسك العسكري.

وكانت سفن وقوارب ميناء أوخوتسك هي أساس القوات البحرية الروسية الناشئة في الشرق الأقصى، والتي تحولت فيما بعد إلى "أسطول المحيط الهادئ".

وعشية يوم أسطول المحيط الهادئ، تعرفوا معنا على السفن الجديدة التي ستدخل الخدمة في أسطول المحيط الهادئ في المستقبل القريب.

مستقبل "أسطول المحيط الهادئ" الروسي:

ذكر إيفمينوف، أنه بحلول عام 2027، سيتلقى أسطول المحيط الهادئ 12 طرادا جديدا من المشاريع 20385 و20380.

ويتم بناء طرادات المشروع 20380، وإصداراتها المطورة من المشروع 20385، في "حوض بناء السفن الشمالي" في بطرسبورغ، وفي "مصنع آمور لبناء السفن" في كومسومولسك نا أموي، وتدخل السفن من هذه الفئة بالفعل ضمن أسطول المحيط الهادئ.

وسيتم تقديم عشرة طرادات "ريتيفيي" من عائلة 20380/20385 لأسطول المحيط الهادئ من "مصنع آمور لبناء السفن" في 9 يونيو، ضمن المشروع 20385.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة "آمور" لبناء السفن، أن تبدأ في بناء مشروع جديد 22350 للفرقاطات، لصالح أسطول المحيط الهادئ في المستقبل القريب.

ولتحقيق هذه الغاية، سيبدأ حوض بناء السفن في بناء رصيف عائم ورصيف لإطلاق النقل هذا العام، مما سيسمح ببناء سفن فئة الفرقاطة في "حوض آمور".

أيضا في كومسومولسك نا آموري، يستمر بناء سلسلة من سفن الصواريخ الصغيرة للمشروع 22800 "كاراكورت"، لصالح أسطول المحيط الهادئ.

بالإضافة إلى بناء السفن الجديدة، هناك تحديث منهجي للوحدات القتالية، على وجه الخصوص، في عام 2020، تلقى الأسطول سفينة كبيرة حديثة مضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" من المشروع"1155 إم"، وفقا لنفس المشروع، يتم حاليا تحديث نفس النوع من السفن "أدميرال بينوغرادوف".

وبعد التحديث، يتم تصنيف السفن على أنها فرقاطات: وسيتم تثبيت نظام صواريخ كاليبر على السفن (مع احتمال التعديل التحديثي باستخدام أنظمة تسيركون فرط الصوتية في المستقبل) وصواريخ "أوران" الجديدة المضادة للسفن.

الأسطول النووي

في السنوات الأخيرة، بدأ تجديد القوات النووية لـ "أسطول المحيط الهادئ". وفي عام 2022، تم تحديث الأسطول بغواصة جديدة متعددة الأغراض من المشروع "885 إم" "نوفوسيبيرسك".

ومن المتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام، ستصل غواصة "ياسن" كتحديث جديد إلى الشرق الأقصى، وفي السنوات اللاحقة، سيتم التخطيط لبناء نفس النوع من "بيرم" و "فلاديفوستوك" لأسطول المحيط الهادئ.

وتلقت القوات الإستراتيجية لأسطول المحيط الهادئ سابقا غواصات جديدة من المشروع 955 (رمز "بوري") "ألكسندر نيفسكي" و"فلاديمير مونوماخ"، بالإضافة إلى "كنياز أوليغ" و"غنراليسيمو سوفوروف"، تم بناؤها وفقا للمشروع المعدل 955 إيه (بوري – إيه) وعلى الأقل غواصة أخرى من "بوري" - "الإمبراطور ألكسندر الثالث" من المقرر أيضا نقلها إلى أسطول المحيط الهادئ، قبل نهاية هذا العام، وقد تم إطلاق الغواصة "سيفماش" و"سيفيرودفينسك" في ديسمبر من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، في العام الماضي، بدأت غواصة "بيلغورود" النووية التجريبية ذات الأغراض الخاصة التابعة لمشروع 09852 في المحيط الهادئ، وهي حاملة لمركبات "بوسيدون" المسيّرة تحت الماء ومحطات ذاتية القيادة في أعماق البحار.

سلسلة "فارشافيانوك"

وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع بناء سلسلة من ست غواصات تعمل بالديزل والكهرباء بالكامل من المشروع 636.3، وستصبح جزءا من أسطول المحيط الهادئ.

وفي أبريل، أعلن القائد العام للقوات البحرية في حفل إطلاق "فارشافيانكي" الخامسة لأسطول المحيط الهادئ في سان بطرسبورغ، أنه سيتم تجديد الأسطول هذا العام.

وأضاف أن الأعمال الأساسية لمشروع 636، لأسطول المحيط الهادئ قد تم إنجازها بالفعل، مشيرا إلى أنه يمكن الاستمرار في بناء غواصات المشروع، حيث تتمتع بإمكانيات تطوير وتحديث كبيرة.

وفي نوفمبر 2022، دخلت رابع غواصة من هذا النوع "أوفا" الأسطول. والغواصة السادسة "ياكوتسك" قيد الإنشاء. وفي وقت سابق، شمل أسطول المحيط الهادئ الغواصات الثلاث الأولى من السلسلة – "بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي" و"فولكوف" و"ماغادان".

وتنتمي غواصات هذا المشروع إلى الجيل الثالث، بحمولة تصلى إلى 3.95 ألف طن، وسرعتها تحت الماء 18 عقدة، وعمق غوص 300 متر، وطاقم مكون من 52 شخصا، وإمكانية إبحار لمدة 45 يوما، وغوص اقتصادي على مدى 400 ميل، والغواصات مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وألغام، ونظام صاروخ كاليبر.

سفن الإنزال

كما سيتم تحديث سفن الإنزال التابعة لأسطول المحيط الهادئ في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يتم تزويد أسطول المحيط الهادئ بسفينتي إنزال كبيرتين جديدتين، من المشروع المعدل 11711 "فلاديمير أندرييف" و"فاسيلي تروشين".

وفي سفن الإنزال الكبيرة الجديد لأسطول المحيط الهادئ، مقارنة بالمشروع الأساسي 11711، سيتم زيادة الحمولة الإجمالية إلى 8 آلاف طن (7 آلاف - قياسي).

وستكون السفن قادرة على استيعاب ما يصل إلى 40 مركبة مدرعة، وما يصل إلى 400 مظلي، وما يصل إلى خمس طائرات مروحية من طراز "كا – 27" أو "كا – 29" أو أربع طائرات مروحية من طراز "كا – 52 كيه"، وما يصل إلى ست سفن إنزال من طراز "سيرنا"، كما سيكون تسليح طاقم السفينة ببنادق " أ ك – 176 م أ" بذخيرة من عيار 76.2 ملم.

وستختلف السفن الجديدة أيضا عن التصميم الأساسي في البنية الفوقية وعدد من التغييرات الأخرى.

المصدر: نوفوستي