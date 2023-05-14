الجيش الروسي يتسلم سفينة صاروخية جديدة

أعلنت مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية أنها سلّمت سلاح البحرية في البلاد سفينة صاروخية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "وقع رئيس اللجنة الحكومية الروسية لقبول السفن على شهادة اعتماد سفينة ميركوري التي تم تطويرها في مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية في إطار المشروع الحكومي 20380، وبعد الموافقة على شهادة الاعتماد سيحدد القائد العام للقوات البحرية ، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف موعدا لرفع علم أندرييفسكي على السفينة لتكون قد انضمت رسميا إلى سلاح البحرية الروسي".

وأشار البيان إلى أن الفريق الفني المكلف كان قد أجرى مؤخرا اختبارات على السفينة المذكورة، وتحقق من عمل جميع منظوماتها ومعداتها بما فيها منظومات التسليح، وجهّزها ليتم تسليمها للطاقم.

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و"ميركوري" هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في أحواض بناء السفن الشمالية الروسية لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380، وبدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2015، وبدأت اختبارت إرسائها عام 2021.

يبلغ طول هذه السفينة 100م، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا