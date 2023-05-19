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نائب وزير الدفاع الروسي يجري مشاورات مع المبعوثة الأممية لشؤون الأطفال والنزاعات

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نائب وزير الدفاع الروسي يجري مشاورات مع المبعوثة الأممية لشؤون الأطفال والنزاعات
Sputnik VADIM SAVITSKY
نائب وزير الدفاع الروسي أكسندر فومين
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مشاورات بين نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، وفرجينيا غامبا، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة.

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن الجانبين "بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من التفاصيل بشأن المشاورات.

ويشار إلى أن المبعوثة الأممية تقوم بزيارة لموسكو في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي

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