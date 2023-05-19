بعد سقوط قتيلين.. إصابة مدني جراء قصف أوكراني لبيلغورود

أفاد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية بإصابة رجل بجروح نتيجة قصف أوكراني لإحدى قرى المقاطعة اليوم الجمعة.

وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "اليوم، تعرضت قرية ستاري خوتور.. لقصف من القوات الأوكرانية. وسقطت إحدى القذائف في فناء منزل خاص، حيث أصيب رجل في ذراعه ورجله"، مضيفا أن فريق إسعاف نقله إلى المستشفى وهو في حالة متوسطة الخطورة.

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وذكر الحاكم أن منزلا وسيارة وخطا للكهرباء تضررت بشظايا قذيفة، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.

وتقع قرية ستاري خوتورعلى بعد حوالي كيلومترين من الحدود مع أوكرانيا.

وذكر غلادكوف أيضا أن طائرة بدون طيار سقطت اليوم في فناء أحد المباني السكني متعددة الطوابق في مدينة بيلغورود دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو أضرار.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، تعرضت مقاطعة بيلغورود للقصف المتكرر من الجانب الأوكراني، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأمس الخميس أعلنت سلطات بيلغورود عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث، جراء قصف قوات كييف قرية نيجني بيريزوفا في المقاطعة.

المصدر: "نوفوستي"