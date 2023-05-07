تسجيل زلزالين في المحيط الهادئ بالقرب من كامتشاتكا

أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في كامتشاتكا، بوقوع زلزالين في مياه المحيط الهادئ بالقرب من ساحل شبه الجزيرة.

ووفقا لبيانات الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل وقوع زلزاليين غير محسوسين في مياه المحيط الهادئ في الصباح الباكر من يوم 7 مايو.

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ووقع الزلزال الأول على عمق 76 كيلومترا، وبلغت قوته وفقا لمقياس العزم الزلزالي (MMS)5.3، أما مركز بؤرته فكان في مياه المحيط على مسافة 145 كيلومترا جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي الحضرية.

وتم تسجيل الزلزال الثاني على عمق 42 كيلومترا، وبلغت قوته 4.2، أما مركز بؤرته فكان في مياه المحيط على مسافة 185 كيلومترا جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي الحضرية.

ولم يتم الشعور بالهزات الزلزالية في المراكز السكنية في إقليم كامتشاتكا، ولم يتم الإعلان عن أي خطر من حدوث تسونامي.

ومقياس درجة العزم أو مقياس العزم الزلزالي (MMS - moment magnitude scale)،‏ هو مقياس يستخدم في علم الزلازل لقياس شدة الزلزال من حيث الطاقة التي صدرت عنه. ويعتمد هذا المقياس على أساس عزم الزلزال والذي يساوي صلابة الأرض مضروبة في متوسط كمية الانزلاق على الفالق وحجم المساحة التي انزلقت. وتم وضع هذا المقياس في سبعينات القرن العشرين والذي تلى مقياس ريختر الذي ظهر في الثلاثينات.

المصدر: نوفوستي