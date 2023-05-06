بريغوجين: قوات كييف تدمّر المباني في المنطقة المتبقية تحت سيطرتها في أرتيوموفسك
ria.ru
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أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف تدمر المباني في المنطقة المتبقية تحت سيطرتها بمدينة أرتيوموفسك (باخموت)، في محاولة لتعطيل تقدم القوات الروسية.
وكتب على "تيلغرام": "نسف العدو عدة مبان وسط تجمع أوكاره المتمسك بها في مجمع من المباني العالية".
وأضاف أن قوات "فاغنر" ستواصل تطهير أرتيوموفسك حتى الساعة 00:00 من الـ10 من مايو الجاري، وأنها ستسلم المدينة لقوات الجيش الروسي، مرجّحا تحرير المدينة بالكامل حتى الـ9 من مايو عيد النصر في روسيا.
المصدر: تاس