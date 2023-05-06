بريغوجين: قوات كييف تدمّر المباني في المنطقة المتبقية تحت سيطرتها في أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف تدمر المباني في المنطقة المتبقية تحت سيطرتها بمدينة أرتيوموفسك (باخموت)، في محاولة لتعطيل تقدم القوات الروسية.

وكتب على "تيلغرام": "نسف العدو عدة مبان وسط تجمع أوكاره المتمسك بها في مجمع من المباني العالية".

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وأضاف أن قوات "فاغنر" ستواصل تطهير أرتيوموفسك حتى الساعة 00:00 من الـ10 من مايو الجاري، وأنها ستسلم المدينة لقوات الجيش الروسي، مرجّحا تحرير المدينة بالكامل حتى الـ9 من مايو عيد النصر في روسيا.

المصدر: تاس