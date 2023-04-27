بوتين يأمر بإنشاء متاحف مخصصة للعملية العسكرية الخاصة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للجهات المعنية بتأسيس متاحف مخصصة للعملية العسكرية الخاصة، ومآثر المشاركين فيها

وجاء في بيان نشره موقع الكرملين اليوم الخميس: "تأمين إنشاء متاحف (على مستوى الأقاليم والبلديات، تشرف عليها المؤسسات التعليمية) بحيث تكون مخصصة لأحداث العملية العسكرية الخاصة ومآثر المشاركين فيها".

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي كنتيجة لاجتماع بوتين في فبراير في فولغوغراد مع ممثلي المنظمات الوطنية والشبابية العامة.

ويشترك في تنفيذ هذه المهمة وزارات الثقافة والتعليم والدفاع بالتعاون مع السلطات الإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس الدولة تعليمات لوزارة الدفاع ووزارة الثقافة بالنظر في إمكانية نقل معروضات ذات صلة بالعملية العسكرية إلى المتاحف.

كما أصدر بوتين تعليماته إلى وزارة الدفاع ووزارة التعليم والعلوم والأكاديمية الروسية للعلوم بالنظر في امكانية إعداد دراسة لتاريخ العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس