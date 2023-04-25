تتحكم به 3 دوافع.. طبيبة نافالني تتهمه بالتحرش الجنسي

قالت أناستاسيا فاسيليفا رئيسة منظمة "تحالف الأطباء" غير الحكومية (مصنفة في روسيا كعميل أجنبي)، خلال مقابلة على يوتيوب، إنها تعرضت للمضايقة والتحرش من جانب أليكسي نافالني.

وذكرت فاسيليفا، أنها كانت الطبيبة المعالجة لنافالني منذ عام 2017، وقامت بمعالجة حروقا في قرنية عينه، أصيب بها عندما قام مجهولون برشه بمادة خضراء اللون بموسكو.

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وأشارت فاسيليفا إلى أنها اعتنت به كمريض ولكن نافالني فسر ذلك بوجود اهتمام شخصي وشعور عاطفي من جانبها تجاهه، وهو ما وصفته بـ "الوقاحة المذهلة".

وأضافت الطبيبة: "يبدو أنه أحس بأنه يملك حقا ما نحوي كامرأة. هناك نوع من الرجال يعتبر أن رغبته حق يجب أن يتم تنفيذه، وللأسف أليكسي نافالني ينتمي إلى هذا النوع. لديه 3 دوافع تتحكم به وهي السلطة والطعام والجنس".

ويشار إلى أن نافالني يقضي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات بعد إدانته بالاحتيال وازدراء المحكمة.

المصدر: نوفوستي