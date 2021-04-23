نافالني يعلن إنهاء إضرابه عن الطعام

قال الناشط المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، إنه قرر إنهاء الإضراب عن الطعام الذي أعلنه أواخر الشهر الماضي.

وشكر نافالني اليوم الجمعة على حسابه في "إنستغرام" مؤيديه داخل البلاد وخارجها، مضيفا أن دعمهم له أتاح "تحقيق تقدم هائل".

وأكد الناشط المسجون أنه خضع مؤخرا لفحص من قبل فريقين من الأطباء المدنيين وأنه تمكن من الاطلاع على نتائج هذه الفحوصات.

وذكر نافالني أن تراجعه تدريجيا عن الإضراب عن الطعام سيستمر 24 يوما، أي فترة مماثلة لفترة الإضراب نفسه، مشيرا إلى أنه لا يزال يصر على ضرورة السماح بطبيب مدني بزيارته في السجن.

وأعلن نافالني الإضراب عن الطعام في 31 مارس بدعوى منع أطباء مدنيين من زيارته، فيما كان محاموه يتحدثون عن تدهور صحته.

وكان القضاء الروسي قد قرر في وقت سابق من العام الماضي سجن نافالني بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة 3.5 عاما الصادرة بحقه أواخر عام 2014 في قضية اختلاس.

ونظمت في مدن روسية مختلفة الأربعاء الماضي مظاهرات غير مرخص بها دعما لنافالني.

المصدر: RT