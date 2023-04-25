إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية في موسكو الليلة بسبب بروفة موكب النصر

أعلنت سلطات العاصمة الروسية عن إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية بدءا من الساعة التاسعة بتوقيت موسكو مساء اليوم الثلاثاء وحتى نهاية بروفة موكب النصر.

وحددت السلطات شوارع تفيرسكايا وموخوفايا وبولشايا نيكيتسكايا وبيرفايا تفيرسكايا يامسكايا إضافة إلى تقاطعات شارع تفيرسكايا مع شوارع ستراستنوي بولفار وبولشوي بوتينكوفسكي بيريأولوك.

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وسيقام العرض العسكري بمناسبة النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مقاتلي العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سوف يشاركون في العرض، حيث كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بدوره أن العرض سيتضمن أكثر من 10 آلاف شخص، و125 وحدة من جميع أنواع الأسلحة والمعدات عبر وسط العاصمة.

وقد تم إجراء 3 بروفات لموكب النصر العام الماضي في الساحة الحمراء مع مرور المركبات عبر شوارع موسكو في 29 أبريل و4 مايو، والبروفة النهائية 7 مايو.

المصدر: RT