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حرس الحدود الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك

أخبار روسيا

حرس الحدود الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك
Sputnik ALEXANDR KONDRATYUK
صورة من الأرشيف
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أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، أن قوات حرس الحدود الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

وكتب ستاروفويت في منشور على "تلغرام"، يوم الجمعة: "أسقط حراس حدودنا طائرة مسيرة للعدو في منطقة سوندجا".

ونشر صورا لحطام الطائرة، مقدما الشكر لحراس الحدود على إسقاطها.

وكان ستاروفويت قد أعلن صباح الجمعة عن هجوم أوكراني آخر بطائرة مسيرة، استهدف معدات إنشاء الحواجز الدفاعية على الحدود يوم الخميس، وأسفر عن أضرار مادية بالمعدات دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

المصدر: RT

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