مفتي روسيا يؤكد عدم احتياج روسيا للقيم التي يفرضها الغرب

قال المفتي رواي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، في الخطبة اليوم، إن المجتمع الروسي لا يحتاج الحرية المفرطة في كل شيء التي يفرضها الغرب على الآخرين.

وأشار المفتي الروسي، في خطبته بمناسبة عيد الفطر المبارك في جامع موسكو الكبير، إلى أن الظواهر الغريبة التي يصر الغرب على غرسها، ليست إلا عبارة عن غلاف منمق للديمقراطية، وليس الديمقراطية نفسها.

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وأضاف المفتي: "لا نريد قيم الغرب وديمقراطيته. هذه الظواهر غريبة علينا. هذه ليست ديمقراطية. هذا غلاف منمق لها لا أكثر. روسيا تمتاز بوجود قيم تقليدية لديها ومهمة جدا بالنسبة لها - ونقصد القيم الدينية والعائلية، والحب والاحترام لبعضنا البعض، وأواصر الأخوة والوحدة".

ووفقا له، تعمل الدول الغربية على زرع الشر والظلم في جميع أنحاء العالم، يجب الرد على ذلك بالتضامن والمحبة والسلوك الصارم.

وقال الشيخ راوي عين الدين: "تكمن قوتنا في الإيمان والاجتهاد وصداقة الشعوب والسلام الطائفي. نعرف كيف نقاوم هيمنة الشر. روسيا بلد عظيم، لقد صمدت أمام اختبارات أشد وأقوى من ذلك".

المصدر: نوفوستي