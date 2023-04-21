بوتين يهنئ المسلمين في روسيا بحلول عيد الفطر  

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، المواطنين المسلمين في روسيا بحلول عيد الفطر، وأشار إلى قيمة مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان.

وجاء في التهنئة التي نشرت اليوم على موقع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا: "يحظى هذا العيد باهتمام خاص من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو يتمتع بمعنى روحي رفيع يسجل نهاية شهر رمضان المبارك ويجسد رغبة الناس في تحسين الذات الأخلاقية والرحمة والتعاضد. وأشير بكل ارتياح وسرور إلى أن المسلمين في بلادنا يحترمون بشدة التقاليد الوطنية التاريخية والدينية والثقافية التي تعود بتاريخها إلى قرون بعيدة، ويتم تربية الجيل الشاب عليها".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أن حياة الأمة الإسلامية مليئة بفعل الخير والجهود الحسنة. وقال: "إنها تعمل بنشاط على تطوير تفاعلها مع المؤسسات الحكومية والعامة، وتولي اهتماما دؤوبا للمبادرات التعليمية والتربوية والخيرية".

وشدد الرئيس بوتين على أن المقاتلين من أبناء القوميات المسلمة في روسيا يقاتلون ببسالة مع رفاقهم في السلاح خلال العملية العسكرية الخاصة، ويدافعون بشجاعة عن روسيا ويظهرون المآثر خلال القتال.

وأكد الرئيس على قيمة مساهمة المنظمات الإسلامية، في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان، وفي التربية الوطنية لجيل الشباب.

وفي الختام، تمنى رئيس الدولة الصحة والنجاح وكل التوفيق لكل مسلمي روسيا.

المصدر: تاس