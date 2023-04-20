الملك سلمان يتوجه بكلمة مهنئا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال: "نهنئكم بعيد الفطر أعاده الله عليكم باليمن والبركات".

وقال الملك السعودي: "من توفيق الله أن خصّ المملكة في خدمة الحرمين الشريفين"، مشيرا إلى أنه "نبذل الجهد والمال في خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم".

وأضاف: "رمضان هذا العام تيسّر بفضل الله وشهد أعدادا مليونية للمعتمرين".

وقال في تهنئته: "نرجو أن يمنّ الله علينا بدخول العيد وأن يعمّ الأمن في مناطقنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السعودية يوم غد الجمعة يوم عيد الفطر المبارك للعام 1444هجرية، وذكر الديوان الملكي السعودي أن المحمكة العليا في البلاد قررت أن يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هجرية.

المصدر: وكالة واس