قال ياروسلاف ياكيمكين، من المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي، إن قوات هذه المجموعة تمكنت من إحباط ست محاولات لتبديل الوحدات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وأشار الضابط إلى أن وحدات الجيش الروسي، تمكنت خلال ذلك من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانية.

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وأضاف ياكيمكين: "طوال النهار، تمكنت قوات مجموعة غرب من اكتشاف والقضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانية في اتجاه كوبيانسك. كما تم على نفس الاتجاه، إحباط ست محاولات لتبديل وتعزيز الوحدات الأوكرانية العاملة في المواقع المتقدمة كيسلوفكا ونوفوسيلوفسكويه ودفوريتشنويه".

ووفقا للضابط، تمكن طاقم مدفع هاوتزر روسي من طراز "أكاسيا" من تدمير مستودع الذخيرة التابع للقوات الأوكرانية في منطقة دفورتشنو.

المصدر: تاس