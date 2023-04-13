تتارستان.. السجن المؤبد لمنفذ هجوم مسلح في مدرسة راح ضحيته 9 أشخاص

قضت المحكمة العليا بجمهورية تتارستان الروسية، بالحكم على إيلناز غاليايفيف، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في قتل 9 أشخاص، في حادثة إطلاق نار داخل مدرسة سنة 2021.

وقال القاضي إنه "بناء على مجموع الجرائم ... تقرر إصدار حكم على غاليافييف بالسجن مدى الحياة .. وغرامة 200 ألف روبل".

وتعود أطوار الجريمة إلى 11 مايو 2021، حيث عمد غاليافييف، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما آنذاك، إلى فتح النار في صالة للألعاب الرياضية رقم 175، أين كان قد درس سابقا.

وتسبب الهجوم في مقتل 7 طلاب ومعلمين، وأصيب 23 شخصا، من بينهم 20 طفلا.

تم اعتقال غاليافييف على الفور، واعترف لاحقا بذنبه، وبحسب المحققين، سعى الشاب إلى "تقليد أفعال ممثلين لإحدى الثقافات المدمرة"، وذلك بعد تأثره بما يتم نشره في شبكة الإنترنت، وحاول تقليد سلوكهم أثناء الهجوم.

المصدر: نوفوستي