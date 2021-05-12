قازان تودع ضحايا المدرسة

قالت ليليا غاليموفا السكرتيرة الصحفية لرئيس جمهورية تتارستان، للصحفيين اليوم إنه تم دفن جميع الضحايا التسعة، الذين لقوا حتفهم خلال إطلاق النيران في مدرسة بمدينة قازان أمس.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس تتارستان رستم مينيخانوف الحداد العام في الجمهورية، وأكد أن السلطات ستتولى تنظيم عمليات دفن الضحايا.

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يوم أمس الثلاثاء، اقتحم شاب مسلح المدرسة رقم 175 في قازان وقام بإطلاق النيران على التلاميذ والطاقم التعليمي. ونجم عن الحادث مقتل سبعة أطفال واثنين من المعلمين، وأصيب 21 شخصا آخر.

وقال مينيخانوف إن المجرم إيلناز غاليايفيف يبلغ من العمر 19 عاما، وكان تخرج من هذه المدرسة قبل 4 سنوات. واستخدم المذكور سلاح صيد آلي كان قد اشتراه بشكل رسمي قبل فترة.

المصدر: نوفوستي