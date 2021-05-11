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8 قتلى و20 جريحا بإطلاق النار داخل مدرسة في قازان الروسية

أخبار روسيا

8 قتلى و20 جريحا بإطلاق النار داخل مدرسة في قازان الروسية
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قتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الثلاثاء في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا، حسبما أفادت سلطات الجمهورية

وأوضح المكتب الصحفي للرئاسة التتارستانية أن بين القتلى مدرسة و7 تلاميذ.

وقال رئيس تتارستان رستم مينيخانوف الذي وصل إلى موقع الحادث، إن 4 فتيان و3 فتيات قتلوا جراء الهجوم، وتم نقل 16 شخصا، بينهم 12 طفلا و 4 بالغين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بداية الأمر تحدثت مصادر عن قيام رجلين مجهورين بإطلاق النار في المدرسة ووقوع انفجار بداخلها، قبل أن يتم إلقاء القبض على أحد المهاجمين وهو شاب من خريجي المدرسة، والقضاء على مطلق النار الثاني خلال اقتحام المبنى.

لكن في وقت لاحق نفت الداخلية التتارستانية صحة هذه المعلومات وأكدت أن الشاب المدعو غلافييف كان يتصرف بمفرده.

وكشف رئيس تتارستان أول معلومات رسمية حول مطلق النار الذي تم القبض عليه، وقال إنه يبلغ 19 عاما من العمر، ويمتلك سلاحا مسجلا رسميا.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الصحة في الجمهورية أن 21 مصابا بالحادث نقلوا إلى مستشفيات المدينة، ووضع 6 تلاميذ في غرفة العناية المركزة.

وبدأت السلطات بإخلاء مبنى المدرسة فور وقوع الحادث. وحسب شاهد عيان، فقد قفز عدد من الطلاب من نافذة المدرسة بعد سماع دوي إطلاق النار، وقالت مصادر إن اثنين من التلاميذ لقيا مصرعهما بعدما قفزا من نافذة في الطابق الثالث.

ووصل أكثر من 20 عربة إسعاف إلى موقع الحادث.

ونفت وزارة التربية والتعليم في تتارستان صحة التقارير عن إطلاق نار في مدارس أخرى في قازان، واصفة إياها بأنها  "أخبار زائفة".

وأعلنت سلطات تتارستان 12 مايو الأربعاء يوم حداد على ضحايا الهجوم.

المصدر: وكالات

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