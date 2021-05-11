مهاجم مدرسة قازان يروي تفاصيل جريمته مكبلا في القفص

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لاتسجواب شاب أوقع 9 قتلى و21 جريحا بعدما أطلق النار داخل مدرسة في مدينة قازان الروسية اليوم الثلاثاء، ويسلط فيه الجاني الضوء على دوافع تصرفاته.

وفي تصريحات عصبية تخللها كثير من الكلمات البذيئة، قال إلناز غلافييف (19 عاما)، الذي تم القبض عليه في موقع الحادث، إنه منذ الصيف الماضي بدأ يشعر بأن وحشا ولد بداخله، وإنه أصبح يكره الجميع بشدة.

وأضاف أنه منذ زمن تخلى عن والديه وأسرته، وكشف أنه قبل شهرين "أدرك" أنه "إله"، نافيا أن يكون أحد قد أوحى له تلك الفكرة.

المصدر: نوفوستي