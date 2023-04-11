سقوط طائرة بدون طيار في مطار بيلغورود الروسية

سقطت طائرة بدون طيار مجهولة الهوية على أرض مطار مدينة بيلغورود الروسية التي تبعد حوالي 40 كم عن الحدود الأوكرانية، حسبما أفاد مصدر في خدمات الطوارئ اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر أن المسيرة سقطت بعد ظهر أمس الاثنين مما ألحق أضرارا طفيفة بسياج المطار، دون وقوع إصابات.

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وتجري الجهات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

يذكر أنه تم إغلاق مطار بيلغورود منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير 2022 بموجب نظام تقييد الطيران في جنوب روسيا وبعض مناطق وسطها.

وتعرضت مقاطعة بيلغورود لقصف متكرر من قبل أوكرانيا، وفرض في جميع أراضي المقاطعة مستوى عال من التهديد الإرهابي.

المصدر: وكالات أنباء روسية