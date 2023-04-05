ملعب أرينا في مدينة راستوف يعرض عبارة تاتارسكي الشهيرة على واجهته (صورة)

عرض الشريط المتحرك المثبت فوق واجهة ملعب أرينا في مدينة راستوف، العبارة الشهيرة للمراسل الحربي الراحل، فلادلين تاتارسكي.

وتقول العبارة، "مرحبا بالجميع، هذا هو عرض فلادلين المسائي، العرض العسكري الأول في البلاد، سيهزم العدو، والنصر سيكون لنا، أتمنى للجميع مستقبلا مشرقا وواضحا".

ووقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط مدينة سان بطرسبورغ، يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل المراسل الحربي الروسي، فلادلين تاتارسكي.

وأفادت مصادر لوكالة "نوفوستي"، بأنه تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها هدية على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، الاثنين، اعتقال داريا تريبوفا، البالغة من العمر 26 عاما، والمشتبه بها في مقتل تتارسكي.

المصدر: RT