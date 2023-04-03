لافروف يخطط للقاء وزير الخارجية الصيني

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يخطط للقاء نظيره الصيني تشين قانغ على هامش فعاليات متعددة الأطراف.

وأعاد لافروف إلى الأذهان في تصريح لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أنه كانت لديه اتصالات برئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية تشين قانغ، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو.

وأضاف أنه "من المخطط أن تعقد لقاءات مع الوزير تشين قانغ على هامش فعاليات أخرى متعددة الأطراف".

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وأشار لافروف إلى أنه التقى بتشين قانغ لأول مرة منذ توليه منصب وزير الخارجية الصيني في 2 مارس في نيودلهي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.

وأضاف: "وقعنا على خطة المشاورات بين وزارتي الخارجية للعام الجاري. وفي إطار هذه الآلية المهمة نستأنف الاتصالات الشخصية لتنسيق المواقف بين نائبي الوزيرين والفروع المختصة لوزارتينا".

وأكد أن العلاقات الروسية الصينية تستمر بالتطور باطراد، مضيفا: "أمامنا عمل مشترك كبير لحل عدد ملموس من المسائل العملية".

المصدر: تاس