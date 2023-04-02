بوتين يؤكد أهمية تعزيز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المهم في الظروف الصعبة الراهنة العمل على تعزيز الإمكانيات الدفاعية عن دولة الاتحاد، فضلا عن تنسيق النشاط على الساحة الدولية.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في نص برقية التهنئة التي وجهها إلى المشاركين في الاجتماعات الرسمية بمناسبة "يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس".

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وأشار بوتين في البرقية التي نشرت على قناة الكرملين، إلى أنّه في ظل الظروف الصعبة الحالية، يتم العمل على تعزيز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد، كما ويجري العمل على اتخاذ الإجراءات المنسّقة على الساحة الدولية.

وأضاف بوتين: "من المهم في الظروف الصعبة الحالية أن نضمن أمنا موثوقا به، وأن نعزّز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد."

كما تمنى الرئيس بوتين للمشاركين في الجلسات الرسمية كل النجاح والتوفيق.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، بعث بوتين برسالة تهنئة إلى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس، لفت فيها إلى أنّه على الرغم من ضغوط العقوبات، فإن روسيا وبيلاروس تنسّقان بشكل فعّال كافة الجهود على الساحة الدولية.

المصدر: نوفوستي