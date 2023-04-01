شويغو يعلن زيادة إنتاج جميع أنواع الأسلحة بما يضمن إنجاز المهام المحددة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم السبت عن زيادة في إنتاج جميع أنواع الأسلحة العادية منها والأسلحة عالية الدقة، بما يضمن إنجاز المهام التي تم تحديدها.

وقال وزير الدفاع الروسي خلال اجتماع مع القيادات العسكرية، إن تزويد القوات بكل ما تحتاجه من أسلحة يتم تحت مراقبة مستمرة من الحكومة ووزارة الدفاع.

وأشار شويغو إلى أنه "تم تحديد حجم إمدادات الذخيرة الأكثر طلبا. يتم اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة إنتاجها.

وأكد أنه نظرا لتوسيع القدرات الإنتاجية وزيادة العمل، فقد زادت الكميات التي يتم إنتاجها لدعم القوات، مضيفا: "نحن نتحدث عن كل من أنواع الأسلحة العادية وعالية الدقة. كل هذا يضمن إنجاز المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لخطة إجراء العملية العسكرية الخاصة".

وتمت خلال الاجتماع مناقشة المسائل المتعلقة بزيادة توفير الذخيرة، بما في ذلك تعزيز نجاعة النظام اللوجستي لتزويد القوات بكل ما تحتاجه.

وفي وقت سابق، تفقد وزير الدفاع الروسي سير عمل منشآت الصناعات العسكرية ومدى التقدم الذي حققته في زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة.

واستمع شويغو إلى تقارير المشرفين عن منشآت الصناعات العسكرية حول المشاريع التي تنفذها الشركات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية لزيادة حجم المنتجات المصنعة بشكل كبير.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية