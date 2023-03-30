لافروف: الغرب مشارك مباشر في الحرب ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد بلاده، والتي لم يعد بإمكانها تحمل المسار الذي يسلكه الغرب عبر انحيازه إلى النظرية النازية وتطبيقها.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا": "إن هذا الخيار الغربي أفضى إلى إعلان حرب مختلطة ضد روسيا الاتحادية."

ولفت الوزير إلى أن هذه العملية "تنفذ على أيدي جنود أوكرانيين وبناء على أوامر من نظام كييف".

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وأضاف: "لقد صرّح القادة الأوكرانيون أنفسهم بأنه في حال لم يكن هناك استمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية بصورة متزايدة، فسوف يخسرون." موضحا أن هذا بمثابة "اعتراف مميز..إنه يعني شيئا واحدا فقط: الغرب مشارك مباشر في هذه الحرب."

وأردف قائلا: "بدونه (الغرب)، كان الأمر سينتهي منذ فترة طويلة، وكانت الظروف ستسمح بالقضاء على التهديدات التي كانت جاثمة فوق صدور جميع السكان الناطقين بالروسية في الدولة المسمّاة أوكرانيا منذ بداية الانقلاب في عام 2014."

وذكر وزير الخارجية الروسي بأن "التعليم باللغة الروسية محظور في أوكرانيا، فضلا عن استخدام هذه اللغة حتى في الحياة اليومية، ناهيك عن إغلاق وسائل الإعلام الناطقة بها."

واستدرك في هذا الجانب: "لقد استخدم الغرب هذا النظام ليس فقط لتدمير كل شيء يمت بصلة إلى روسيا، علما أنه كان موجودا بصورة دائمة في أوكرانيا الحديثة طوال تاريخ هذه الأراضي، وإنما أيضا لخلق تهديدات مباشرة لأمن روسيا الاتحادية على أراضي هذا البلد"، بما في ذلك بحسب ما أكد لافروف "إقامة قواعد عسكرية وبنى تحتية أخرى لحلف شمال الأطلسي".

المصدر: تاس