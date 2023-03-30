الإدارة الدينية لمسلمي روسيا تمنع المؤمنين من ممارسة الأنشطة التجارية المحظورة حسب الشريعة الإسلامية

تم منع المسلمين الروس من تداول وشراء الأوراق المالية العائدة للشركات التي تمارس أنشطة محظورة بموجب الشريعة الإسلامية.

على سبيل المثال، فقد أدرج على قائمة الأنشطة المحظورة إنتاج الكحول وتربية الخنازير أو القمار والربا.

إقرأ المزيد

ويمنع المسلمين في روسيا كذلك من عقد صفقات بيع قصيرة الأمد ومن التداول الهامشي.

ولا يُسمح للمسلمين أيضا بالمتاجرة بالأسهم في عقود آجلة وشراء الأوراق المالية للشركات التي تمارس أنشطة محظورة بموجب الشريعة مثل إنتاج الكحول أو تربية الخنازير أو القمار وإيداع الأموال بفائدة.

جاء ذلك في وثيقة أصدرها مجلس العلماء في الإدارة الدينية لمسلمي روسيا.

بينما يمكن شراء أسهم في الشركات التي تمارس نشاطا مسموحا به، رغم أنها تودع الأموال أو تقوم باستقطابها بفائدة، مثل أسهم شركات البناء والسيارات والنفط والتي يمكن شراؤها مع مراعاة عدد من الشروط.

ومن بين المعاملات المسموح بها، ذكرت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا أيضا المعاملات الفورية والمعاملات الطويلة الأمد على الأسهم، في انتظار نمو أسعارها في المستقبل.

المصدر Kommersant.ru