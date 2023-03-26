روسيا.. 5 قتلى في حادث سير في الأورال (صور + فيديو)

لقي 5 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم بين شاحنة وسيارة ركاب على الطريق السريع بالقرب من مقاطعة تشيليابينسك، في الأورال.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في منطقة الأورال عبر "تلغرام"، بأن شاحنة اصطدمت بسيارة على طريق سريع في منطقة ترويتسكي بمقاطعة تشيليابينسك، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، هم سائق السيارة، و4 من ركابها جميعهم قاصرون.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن طواقمها بالشراكة مع فرق الإطفاء والإنقاذ، تمكنوا من إخراج جثامين الضحايا، وتمت إزالة تبعات الحادث عن الطرق السريع.

وأشارت الوزارة، إلى أن شرطة المرور ما زالت تحقق في حيثيات الحادث.

المصدر: نوفوستي