قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها مهووسون بالقطب الواحد، والاستعمار الجديد، بينما روسيا تتقدم طليعة الحركة نحو التعددية القطبية.

وقال الولايات المتحدة وحلفاؤها مهووسون بالسعي من أجل نظام عالمي أحادي القطب استعماري جديد ، في حين أن روسيا تترأس الحركة نحو التعددية القطبية. أعلن ذلك يوم الأحد خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - إفريقيا" من قبل رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي.

وقال النائب خلال لقاء مائدة مستديرة حول موضوع الاستعمار الجديد في الدول الغربية: "لجعل الاستعمار الجديد عائقا أمام تنميتنا ومنع عملية تشكل مراكز جديدة".

ووفقا له: روسيا لا توافق تماما "مع إنشاء هكذا نظام عالمي، سفكت بسببه الكثير من الدماء. "أشار سلوتسكي في هذا الصدد إلى العمليات العسكرية التي نفذها الغرب في يوغوسلافيا السابقة والعراق وليبيا. وأشار سلوتسكي أيضا إلى رغبة الغرب في تحويل أوكرانيا الشقيقة البدائية إلى نقطة انطلاق للضغط على موسكو والمعسكر الروسي.

وتابع سلوتسكي: "وعندما أرادت أوكرانيا، بقيادة الغرب، امتلاك أسلحة نووية، اضطررنا لشن عملية عسكرية خاصة تهدف إلى مواجهة الاستعمار الجديد بكافة اشكاله ومنها النازية وجميع الظواهر المدمرة المعادية للإنسان التي ينتجها الغرب الجماعي على أراضي أوكرانيا"

وأعرب رئيس اللجنة عن امتنانه للدول الأفريقية، التي تلتف حول روسيا كدول في مقدمة الحركة نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. "نحن نتحدث عن نظام عالمي، متعدد الأقطاب، حيث كل بلد، كل أمة، مهما كانت صغيرة، هي قطب مع أقصى قدر من الاحترام للتقاليد والثقافة واللغة الوطنية لأي بلد صغير".

المصدر: تاس