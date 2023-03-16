حريق في مبنى دائرة الحدود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف

أفاد المكتب الصحفي للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ في مقاطعة روستوف باندلاع حريق في مبنى دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في المقاطعة بمدينة روستوف على نهر الدون.

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وقال المكتب: "ورد إبلاغ يفيد بحدوث حريق في مبنى يقع في شارع سيفيرز 20. توجهت فرق (الإطفاء) إلى مكان الحادث. يتم حاليا تدقيق المعلومة".

ونقلت وكالة "تاس" سابقا عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية أن حريقا اندلع في مبنى دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمدينة روستوف على نهر الدون. وتابعت أنه يتم حاليا تحديد مساحة الحريق.

المصدر: تاس