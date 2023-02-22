حريق بمبنى وسط موسكو يسفر عن مصرع 7 أشخاص (فيديو)

أعلن جهاز الطوارئ الروسي أن الحريق الذي نشب في مبنى وسط موسكو أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة عدد آخر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في وزارة الطوارئ أن "امرأة أصيبت في الحريق توفيت في المستشفى وارتفع عدد القتلى إلى 7 أشخاص"، كذلك ارتفع عدد المصابين إلى 11 شخصا.

وفي وقت سابق، أبلغت خدمات الطوارئ أن الحريق وقع في المبنى الذي يقع فيه فندق "MKM".

واندلع الحريق في الطابق الخامس من مبنى مكون من 16 طابقا، وقد تمت السيطرة عليه.

المصدر: نوفوستي